В Кузбассе депутату грозит срок за незаконное получение коммерческой тайны

39-летнему депутату Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Кемеровская область) вменили незаконное получение коммерческой тайны и подкуп человека, который эти сведения ему передал.

По версии следствия, в августе 2022 г. политик заплатил за информацию, составляющую коммерческую тайну организации. "Накрыли" деятельность сотрудники регионального управления ФСБ, они передали материалы в следственные органы. Прошли обыски в жилище и служебном кабинете политика. Решается вопрос о предъявлении депутату обвинения и аресте, сообщает управление СКР по Кузбассу.

В региональном отделении "Единой России" сообщили ТАСС, что членство депутата в партии приостановлено. Издание также указывает, что речь идет о политике по имени Владимир Глухов.