На Ленинском проспекте в Москве частично перекрыто движение после атаки беспилотников

В Москве частично перекрыто движение в районе Ленинского проспекта после атаки беспилотников.

"Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова", - сообщает пресс-служба департамента транспорта столичной мэрии. В дептрансе попросили выбирать пути объезда.

Утром во вторник, 30 мая, около десяти беспилотников атаковали разные районы Москвы. Один из них, по данным СМИ, атаковал жилой дом на Ленинском проспекте.