В Челябинской области трех школьников выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалок и телефона

В Челябинской области трех одиннадцатиклассников удалили с ЕГЭ по русскому языку из-за шпаргалок и мобильного телефона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Как рассказал ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас, во время проведения ЕГЭ по русскому языку было зафиксировано три нарушения. У двух школьников нашли шпаргалки, еще у одного – мобильный телефон.

Их удалили с экзамена без права пересдачи в этом году.