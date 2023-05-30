Губернатор Подмосковья подтвердил атаку беспилотников на Москву

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил атаку беспилотников. По его словам, звуки взрывов, которые сегодня с утра могли слышать жители региона – это работа системы ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

Известно о 13 сбитых системами ПВО беспилотниках, по данным SHOT, они были уничтожены в следующих районах: Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва. При этом БПЛА долетели до трех жилых домов: на улицах Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.