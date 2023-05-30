В Москве на Ленинском проспекте БПЛА влетел в квартиру, жильцов эвакуируют

В квартиру на 14 этаже высотки на Ленинском проспекте залетел, но не сдетонировал БПЛА с тремя взрывными устройствами, сообщает Mash.

На месте находятся специалисты, которые разминируют беспилотник.

По данным телеграм-канала, временно эвакуировано около 300 человек. Спецслужбы оцепили место.

Также эвакуируют жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной, где произошел прилет БПЛА, пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб, заявляет мэр, жители смогут вернуться в свои квартиры.

Baza пишет, что более десяти беспилотников сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро. Большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.