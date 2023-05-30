30 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге автоледи сбила двух детей на самокатах

В Екатеринбурге двое детей пострадали в результате ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось 29 мая на улице Шевченко: по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории сбил двух детей, ехавших по тротуару на самокатах. В результате пострадали два мальчика 13 и 14 лет. С различными травмами их доставили в больницу.

Полицейские установили, что за рулем ВАЗ сидела 36-летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами 11 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД автоледи привлекалась три раза.

В ГИБДД Екатеринбурга призывают родителей к обучению детей правилам дорожного движения и обеспечению их безопасности. А водителям нужно быть предельно внимательными при передвижении вблизи тротуаров и пешеходных зон.

Теги: самокаты, ДТП, дети, Екатеринбург


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