В результате атаки беспилотников на Москву никто не пострадал, - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался об атаке беспилотников на столицу.

По словам мэра, сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося, написал Собянин в своем telegram-канале.

На данный момент никто серьезно не пострадал, уточнил Собянин. Он попросил подписчиков доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.