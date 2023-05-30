30 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В результате атаки беспилотников на Москву никто не пострадал, - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался об атаке беспилотников на столицу.

По словам мэра, сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося, написал Собянин в своем telegram-канале.

На данный момент никто серьезно не пострадал, уточнил Собянин. Он попросил подписчиков доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Взрыв БПЛА на улице Атласовой(2023)|Фото: t.me/bazabazon

Теги: БПЛА, Сергей Собянин


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