30 Мая 2023
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве два жилых дома, предположительно, атакованы беспилотниками

Причиной взрыва в доме в Новой Москве на улице Атласова мог быть беспилотник — такую версию проверяет полиция, пишет SHOT.

В квартире на 25 этаже в момент взрыва находилась семья с 5-летним ребенком. В состоянии шока они покинули квартиру до приезда пожарных.

Дом не газифицирован. На месте жители уже нашли обломки, похожие на части БПЛА.

Предположительно, еще один беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице. Он врезался в окно квартиры на 16 этаже, внизу лежат обломки, сейчас производится эвакуация жителей дома.

Напомним, 18 мая Госдума в первом чтении согласилась предоставить силовым ведомствам возможность отлавливать беспилотники где угодно, а не только в воздухе. До сих пор законодательство предусматривало такую возможность лишь для БПЛА, но по словам Александра Хинштейна — одного из разработчиков документа — атаки совершаются и в воде, и на земной поверхности, и силовики, согласно словам депутата, ничего не могут этому противопоставить.

Ко второму чтению Хинштейн намерен внести поправки, которые расширят список силовых структур, имеющих право "останавливать" движение беспилотников: к Росгвардии, полиции, ФСБ, ведомственной охране и т.д. могут присоединиться МЧС и фельдъегерская служба.

Теги: Беспилотник, новая Москва, атласная, профсоюзная


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