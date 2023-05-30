30 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

"Ростелеком": разработка ОС "Аврора" будет продолжена

"Ростелеком" не осуществляет разработку новой операционной системы, а продолжает работу над "Авророй".

Как сообщил глава компании Михаил Осеевский, "мы сосредоточены на "Авроре", нам больше ничего не надо". Так он ответил на вопрос о том, собирается ли "Ростелеком" совместно с "VK" и "Сбером" создавать новую операционную систему.

Говоря о потребностях в дополнительных инвестициях для разработки "Авроры" глава компании указал, что "Ростелеком" не нуждается в денежных средствах. Исключением является проект с Всероссийской переписью населения.

Напомним, российские IT-компании VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" решили вложиться в создание мобильной операционной системы.

Теги: Ростелеком, ОС


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Ранее 30.12.2022 09:52 Мск VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" создадут свою мобильную ОС

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