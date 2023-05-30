30 Мая 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

У Роскомнадзора запросили список запрещенных в СМИ слов

Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Роскомнадзор с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ.

ТПП, сослалась на жалобы от телеканалов и радиостанций. Отмечается, что Роскомнадзор усилил контроль за использованием бранной лексики, в результате чего десятки редакций получают штрафы. Это происходит на фоне того, что не существует четких правил, какие слова употреблять можно, а какие под запретом. Составить четкий и исчерпывающий перечень бранных слов невозможно, сообщают "Известия".

Вещатели считают, что из-за этого сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа от регулятора, а если очищать материалы от спорных выражений, например, художественные фильмы, то есть вероятность получить иски о нарушении авторских прав.

За последние полтора месяца территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики.

Они выписывались, в частности, за использование в эфире слов литературного русского языка, таких как "тварь" и "дурак".

Торгово-промышленная палата предложила Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве, проведя экспертизу, которая бы определила "безусловно бранную лексику" и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте.

Теги: Роскомнадзор, СМИ, мат


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