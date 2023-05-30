30 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

У четверти российских компаний есть сотрудники-релоканты

У 25% предприятий в России часть сотрудников находится за рубежом.
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Как выяснилось в исследовании сервиса HeadHunter, доля сотрудников, работающих из-за границы, в основном незначительна. Только 8% компаний релоцировали более половины своего персонала. Всего же работников в других странах имеет четверть предприятий.

Среди релокантов больше всего москвичей в возрасте 25–34 лет из сфер маркетинга, инвестиций и IT.

При этом сотрудники стали значительно реже уезжать за рубеж весной, а некоторые возвращаются в страну.

Агван Микаелян из FinExpertiza считает, что в случае деэскалации и стабилизации политической ситуации как минимум половина релокантов в скором времени вернется в Россию. По его словам, отъезд специалистов усилил дефицит кадров в отдельных секторах, в первую очередь в IT. Роль также играет серьезная демографическая проблема нехватки работников до 35 лет, сообщают "Известия".

Угрозы Правительства России повысить НДФЛ для россиян, уехавших за границу, но работающих на отечественные компании, видимо, так и не будут иметь реального воплощения. В окончательной версии поправок в налоговое законодательство от Минфина РФ говорится, что НДФЛ для таких лиц останется 13-15% — вне зависимости от статуса налогового резидентства.

Теги: релоканты, работа, компании


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