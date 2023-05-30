Количество нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз

За год количество нарушений в продуктовых торговых точках увеличилось до 10 раз.

Таковы данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры. Это рост продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения, так и фальсификат. Так, например, в Metro cash & carry, "Пятерочке" их число увеличилось на 100–116%, в "О’Кей", "Магните", "Перекрестке", "Дикси" — на 142–160%, в "Ленте", "Ашане" — на 245–264%, в "Красное & Белое"— на 975%, в "Светофоре" — на 1000%.

В "Общественной потребительской инициативе" предложили кабмину России отменить мораторий на проверки розничной торговли.

В Минэкономразвития считают, что снятие запрета будет означать отказ от рискориентированного подхода, что идет вразрез с позицией ведомств и деловых сообществ.

В марте 2022 года изменились правила проверок бизнеса: правительство ввело на них мораторий — как на плановый, так и на внеплановый контроль. Как считают общественники, запрет на проверки мог стать причиной роста нарушений со стороны торговых сетей.

В настоящее время Роспотребнадзор в основном может приходить в магазины с профилактическим визитом и лишь фиксировать нарушения, но не наказывать компанию, сообщают "Известия".