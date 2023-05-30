Россиянам планируют продавать путевки в Европу через Грузию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways обнародовала сквозные тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси.

Перевозчик намерен предложить россиянам рейсы через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. В настоящее время можно купить билеты из Москвы в Вену и Париж. Стоимость перелета в Вену в середине июня начинается от 49,5 тыс. руб. на одного человека в одну сторону с багажом. Перелет в Париж с пересадкой в Тбилиси обойдется в 51 тыс. руб.

Российские туроператоры готовы рассмотреть перспективу сотрудничества с Georgian Airways по отдыху в Южной Европе, сообщает РИА "Новости".

Перевозчик ожидает, что спрос на этих направлениях будет "достаточный", полеты начнутся 15 июня.