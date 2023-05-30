30 Мая 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Зеленский: Приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ

Руководство Украины приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться военные.

Как сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский, соответствующий доклад сделали главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями. Речь шла как о тактике украинской армии, так и об обеспечении боеприпасами, подготовке новых бригад.

"Решения приняты", — отметил Зеленский.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский полагает, что контрнаступление скоро начнется.

Теги: Зеленский, Украина, спецоперация


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