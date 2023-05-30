"Ростелеком" займется производством электроники в Петербурге

"Ростелеком" запустит производство абонентского телекомоборудования.

Выпускать его будут на мощностях завода "Авангард" в Санкт-Петербурге. Запуск состоится в середине июня 2023 года. Как сообщил глава компании Михаил Осеевский, принято стратегическое решение о создании нового – промышленного – кластера в группе компаний "Ростелеком". На производстве намерены собирать различные устройства. Речь идет о видеокамерах, роутерах, целом ряде другого оборудования.

Оператор нацелен на "максимально широкое" использование отечественных компонентов.

Ранее "Ростелеком" и ведущий российский разработчик облачных услуг "Базис" заключили долгосрочное соглашение о комплексном переходе компании на отечественные решения виртуализации.