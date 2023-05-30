Имущество Порошенко в Крыму уйдет с молотка

Правительство Крыма продаст на торгах имущество экс-президента Украины Петра Порошенко на территории республики.

Как сообщил в эфире "Россия 24" глава региона Сергей Аксенов, есть "много интересных объектов", вокруг которых будет борьба.

"Поэтому денег, думаю, будет достаточно", - отметил глава региона. "Там и Яценюка (бывший вице-премьер Арсений Яценюк) есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей", — указал Аксенов.

С молотка продадут принадлежащие им санаторные комплексы, производственные предприятия и прочее имущество. Подчеркивается, что национализацию проводят не из "личной мести", а в интересах России и безопасности Крыма.