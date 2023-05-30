30 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото:Global look press, via www.imago-images.de

Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили конфликт вокруг Украины. Инициатива разговора принадлежит Зеленскому, он поздравил коллегу с переизбранием.

Также обсуждались региональные вопросы, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Теги: Эрдоган, Зеленский, Украина


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Ранее 29.05.2023 21:12 Мск Путин поздравил Эрдогана с переизбранием
Ранее 28.05.2023 20:40 Мск Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции

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