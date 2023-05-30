Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили конфликт вокруг Украины. Инициатива разговора принадлежит Зеленскому, он поздравил коллегу с переизбранием.

Также обсуждались региональные вопросы, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.