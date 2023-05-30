30 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Лебедев назвал "богатой" идею о штрафах за прием на работу уклонистов

Законодательное собрание Калужской области 29 мая внесло в Госдуму проект закона, согласно которому в стране могут быть введены наказания в отношении работодателей, которые трудоустраивают военнообязанных, не предоставивших документы воинского учета.

Как следует из документа, в этом случае на должностных лиц будет наложен штраф до 20 тыс. руб.; на предпринимателей, работающих без образования юрлица, — до 10 тыс. руб., на юрлиц — до 100 тыс. руб.

Если кандидат не предоставляет документы воинского учета, то вероятно он уклоняется от службы.

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в условиях проведения спецоперации необходимо "минимизировать возможные лазейки для уклонистов, в том числе [повышать ответственность] тех должностных лиц, которые должны принимать меры для оповещения военных комиссариатов".

"Сейчас все мы должны сделать все, чтобы не дать возможность гражданам, которые не законопослушны, уклоняться от прохождения военной службы. В том числе с помощью увеличения штрафных санкций для тех лиц, от которых в том числе зависит это обстоятельство", — отметил парламентарий.

Член комитета по обороне Думы Евгений Лебедев заявил, что выдвинутая идея "благая, но неисполнимая". "Для руководителя предприятия очень сложно определить, должен сотрудник или не должен [стоять на воинском учете], по возрасту вроде должен, а по здоровью может не должен. Вопрос состояния здоровья закрытый и он не обязан говорить [руководителю о том, чем он болеет]", — добавил парламентарий.

Он считает, что в стране достаточно развита система борьбы с уклонистами, и "выдумывать ничего не надо", сообщает РБК.

Теги: Госдума, уклонисты, мобилизация, призыв, работа


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