30 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге состоялся крестный ход и благодарственный молебен в честь окончания учебного года

Воспитанники воскресных школ Екатеринбурга, их родители, священнослужители и преподаватели совершили в последнее воскресенье мая 2023 года традиционный крестный ход и благодарственный молебен, посвященные окончанию учебного года.

крестный ход, дети(2023)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения крестный ход начался после совершения Божественной литургии в храме-колокольне «Большой Златоуст». Дети, родители и преподаватели направились к часовне святой Екатерины, небесной покровительницы Екатеринбурга.

Традиционно во главе колонны прошли воспитанники екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. Они задавали тон шествию исполнением Преображенского марша. В этом году у Братства появился целый оркестр – к барабанщикам добавились флейтисты и трубач.

крестный ход(2023)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Молитвенные песнопения исполнил сводный хор воскресных школ храмов Вознесенского архиерейского подворья, Всех святых, святого равноапостольного князя Владимира и святителя Луки Крымского.

Шествие объединило порядка 650 человек из 31 воскресной школы Екатеринбургской и Нижнетагильской епархий.

крестный ход(2023)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

У часовни святой Екатерины крестный ход встретил настоятель прихода иерей Сергий Цихановский, после чего был совершен благодарственный молебен.

Руководитель епархиального ОРОиК иерей Андрей Щукин, возглавивший богослужение, обратился с пастырским словом, поздравив ребят с окончанием учебного года.

крестный ход, дети(2023)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

По окончании службы все участники подошли ко кресту, а затем всех ожидало традиционное угощение от Фонда святой Екатерины – мороженое.

Праздник в честь окончания учебного года продолжился у Храма-Памятника на Крови, где среди воспитанников воскресных школ прошло традиционное состязание «Русский силомер».

Теги: детский крестный ход, шествие, окончание учебного года, митрополит евгений


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