Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи

Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере $300 млн, в него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, сообщает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что разрешает выделение "вооружений и техники Украине на $300 млн".

В заявлении Пентагона уточняется, что в пакет, в частности, включены "дополнительные боеприпасы для HIMARS", артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и неуправляемые ракеты Hydra 70, которые можно устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты.