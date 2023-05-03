04 Мая 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Кубанские пожарные ликвидировали открытое возгорание на нефтебазе

Пожарным Кубани удалось ликвидировать пожар на нефтебазе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

По данным ведомства, ликвидация открытого горения по ул. Таманская, в поселке Волна Темрюкского района произошла в 20.15.

Ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате падения беспилотника. Площадь пожара по предварительным данным, составила около 1,25 тыс. кв. м. С огнем боролись 188 человек, пожару был присвоен высший ранг сложности. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы, были привлечены пять пожарных поездов.

Теги: нефтебаза, тамань, пожар


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Ранее 03.05.2023 07:33 Мск На Кубани горит резервуар с нефтепродуктами

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