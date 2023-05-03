03 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев заявил, что у России не осталось вариантов, кроме "физического устранения Зеленского"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал удар беспилотного летательного аппарата по Кремлю, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он сказал, что "после сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Деница", - прокомментировал он.

Напомним, ранее пресс-служба президента России сообщила, что Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя.

В Кремле расценивают атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ и заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет

Киев отрицает причастность к атаке беспилотника на Кремль минувшей ночью.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

При этом, украинские беспилотники неоднократно сбивали над территорией России.

Теги: беспилотник, кремль, Зеленский, Медведев


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