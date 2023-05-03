В отношении Алексея Панина возбудили уголовное дело за оправдание терроризма

Следователи возбудили уголовное дело в отношении актера Алексея Панина по статье о публичном оправдании терроризма. Поводом для этого стал его пост о взрыве на Крымском мосту, который он написал в октябре прошлого года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"), сообщает ТАСС. Актеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Baza пишет, что в бывшей квартире Панина в Москве прошли обыски. Сам актер уже давно не живет в России - он переехал в Испанию в 2020 году.