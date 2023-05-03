03 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ожидается ветер до 27 м/с

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков в ближайшие часы 3 мая, ночью и днем 4 мая местами ожидается очень сильный ветер до 27 м/с. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Жителей области просят быть предельно осторожными, избегать нахождения вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев, не оставлять открытыми окна и балконные двери.

Отмечается, что сильный ветер может осложнить и пожароопасную обстановку. Уральцам рекомендовано не нарушать требования пожарной безопасности.

В конце апреля в Свердловской области также было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ожидали порывов ветра до 17 метров в секунду.

Теги: штормовое предупреждение, сильный ветер, свердловская область


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