В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ожидается ветер до 27 м/с

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков в ближайшие часы 3 мая, ночью и днем 4 мая местами ожидается очень сильный ветер до 27 м/с. Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Жителей области просят быть предельно осторожными, избегать нахождения вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев, не оставлять открытыми окна и балконные двери.

Отмечается, что сильный ветер может осложнить и пожароопасную обстановку. Уральцам рекомендовано не нарушать требования пожарной безопасности.

В конце апреля в Свердловской области также было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ожидали порывов ветра до 17 метров в секунду.