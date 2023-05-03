Блинкен: США пока не могут подтвердить сообщения об атаке дронов на Кремль

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США пока не могут подтвердить достоверность сообщений о попытке атаки украинских беспилотников на Кремль.

Он добавил, что информация из Кремля не вызывает доверия. "Я бы все исходящее от Кремля делил на два", - цитирует Блинкена РИА Новости.

Он заявил, что "в широком смысле" США оставляют Украине решать, "как она будет защищать себя".

CNN со ссылкой на чиновника американской администрации передает, что США не получали заранее предупреждения об атаке БПЛА на Кремль. По словам источника, в Вашингтоне пытаются разобраться, что произошло.

Ранее пресс-служба президента России сообщила, что Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя.

В Кремле расценивают атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ. "Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - добавили в пресс-службе.