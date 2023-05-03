Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют свой участок фронта, а ситуация на флангах складывается не лучшим образом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обозначил свою позицию о состоянии российских флангов в Бахмуте. Его комментарий приводится в пресс-службе компании «Конкорд».

Бизнесмен отреагировал на интервью американского госсекретаря Энтони Блинкена для Fox News о наступлении украинской армии. Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют свой участок фронта. При этом ситуация на флангах складывается не лучшим образом.

«При этом если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги, на вопрос, насколько они надежны, я пока промолчу из вежливости. Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины — Российской Федерации», - рассказал Пригожин.

В беседе с американскими журналистами Блинкен отметил, что ВСУ планируют наступление в ближайшие недели. По словам Пригожина, оно уже началось, но не перешло в активную фазу.