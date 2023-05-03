03 Мая 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ уже началось

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя Накануне.RU ситуацию на фронте, выразил мнение, что "наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось".

Видны высочайшая активность противника по периметру и внутри нашего фронта, отметил Пригожин, комментарий привела его пресс-служба. Если внутри фронт находится под контролем бойцов, то по периметру ситуация выглядит не лучшим образом, говорит Пригожин. Противник активизировался и за пределами исторических границ Украины – Российской Федерации.

Оценивая, когда ситуация перейдет в активную фазу, Пригожин сообщил, что речь идет о "ближайшем времени".

Напомним, Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю, сообщила пресс-служба президента России. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших и материального ущерба нет, уточнили в пресс-службе.

Теги: Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", контрнаступление


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