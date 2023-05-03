В Челябинске в местного жителя в ходе драки несколько раз выстрелили из травматического пистолета

В Челябинске задержали подозреваемого в покушении на убийство местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 2 мая. В больницу обратился мужчина с различными травмами. По предварительным данным, между потерпевшим и подозреваемым на улице произошел конфликт. В ходе драки последний несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.