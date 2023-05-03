Зеленский надеется получить самолеты после начала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро ВСУ пойдут в наступление. Он выразил надежду, что после его начала Киев получит самолеты от западных партнеров.

"Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия", - заявил украинский лидер заявил на пресс-конференции в Финляндии.

"После них, уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее в США заявили, что передали украинским властям почти 100% военной помощи, которую Киев требовал для контрнаступления. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон намерен продолжить поставки вооружений.