03 Мая 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Зеленский надеется получить самолеты после начала контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро ВСУ пойдут в наступление. Он выразил надежду, что после его начала Киев получит самолеты от западных партнеров.

"Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия", - заявил украинский лидер заявил на пресс-конференции в Финляндии.

"После них, уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее в США заявили, что передали украинским властям почти 100% военной помощи, которую Киев требовал для контрнаступления. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон намерен продолжить поставки вооружений.

Теги: зеленский, самолеты, контрнаступление


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