03 Мая 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Тюмени впервые пройдет акция "Под парусами Победы"

В Тюмени впервые пройдет акция "Под парусами Победы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественный парад парусных катамаранов состоится в День Победы. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и четыре лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени - города трудовой доблести.

Участие в мероприятии примут не менее 60 человек, в том числе из Москвы и Кургана. Управлять катамаранами будут как здоровые спортсмены, так и люди с инвалидностью.

Акцию прокомментировал председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко. Он отметил важность единства народов.

"Данным мероприятием мы не только хотим показать значимость нашей истории, Великой Победы 1941-1945 годов, но и подчеркнуть важный патриотический момент - все мы, народы и поколения, всегда были, есть и будем едины и непобедимы", - заявил он.

Парад можно посмотреть с набережной или моста Влюбленных 9 Мая с 15.00 до 16.00.

Напомним, что в 2023 году акция "Бессмертный полк" в формате массового шествия проводиться не будет.

Теги: Под парусами Победы, 9 мая, День Победы


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