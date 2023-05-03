03 Мая 2023
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Происшествия Москва
Фото: соцсети

Президентский штандарт, задрапированный мавзолей, взрыв: появились новые возможные кадры ночной атаки на Кремль

В сети публикуются новые возможные кадры ночной атаки на Кремль.

На одной из съемок видно, как, предположительно, беспилотник подлетает к крыше Сенатского корпуса Кремля и взрывается: вероятно, его сбили прямо над куполом. На этих же кадрах видна Красная площадь, готовая к параду 9 мая – с традиционно задрапированным мавзолеем Ленина под Сенатской башней.

На других кадрах видно, что купол корпуса, над которым развевается президентский штандарт, яккобы загорелся после взрыва. В пресс-службе президента пока не подтверждали подлинность распространяемых видео, но подтвердили атаку беспилотников.

Теги: кремль, атака, беспилотники, съемка


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Развитие сюжета:

Ранее 03.05.2023 16:18 Мск В Киеве отрицают причастность к атаке беспилотника на Кремль

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