В Челябинской области задержали пенсионера за "минирование" дома

В Миассе Челябинской области задержали пенсионера, "заминировавшего" жилой дом. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе для жилого дома, расположенного в северной части города. Сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался пенсионер, который в ходе распития алкогольных напитков из хулиганских побуждений позвонил по телефону, сообщив заведомо ложные сведения.