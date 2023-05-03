В Госдуме после атаки на Кремль потребовали принятия немедленных законодательных решений

Ночная атака беспилотников на Кремль требует незамедлительного принятия не только политических, но и законодательных решений, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Депутат считает, что сейчас ни беспилотники, ни средства по их нейтрализации "никак не зарегулированы с точки зрения закона".

"Неделю назад, собрав на площадке Росгвардии совещание со всеми заинтересованными ведомствами (Минтранс, Минпром, Минэнерго, Минцифры) я с сожалением убедился, что у семи нянек — дитя без глаза. Только сейчас, например, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта", - пожаловался Хинштейн.

"Очевидно, что необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, который напрямую касается вопросов безопасности", - добавил депутат.