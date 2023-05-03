Путин одобрил желание нижегородского губернатора пойти на еще один срок

Президент России Владимир Путин поддержал нижегородского губернатора Глеба Никитина в намерении баллотироваться на еще один срок в качестве главы региона.

Во время личной встречи с главой государства Никитин сказал: "У меня, Вы знаете, заканчивается в сентябре пятилетний цикл работы на должности губернатора. С учетом изложенного и видения будущего, конечно, я готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу. Но здесь, конечно, все будет зависеть от Вашей также позиции".

Путин ответил, что "все зависит прежде всего от позиции людей", но лично он – не против. "Мне кажется, что люди имеют возможность оценить Ваши результаты, они очевидно положительные. Вы сейчас некоторые вещи упомянули. Я знаю, что Вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди Вас поддержат", - сказал президент.