В Челябинске ювелирный магазин оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение в рекламе

Ювелирная компания Sunlight оплатила штраф 300 тысяч рублей за нарушение при рекламе своих магазинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В рекламе ООО "Солнечный свет" содержались недостоверные сведения. В частности, в ней говорилось, что ювелирный магазин "более 20 лет на рынке…". Однако компания зарегистрирована только в 2016 году. Ей было выдано предписание о прекращении распространения рекламы и назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Распространение рекламы прекращено.

Напомним, в 2021 году Sunlight оштрафовали на 200 тысяч рублей за рекламу о его ликвидации. УФАС установило, что сведения о закрытии магазинов не соответствовали действительности.