Billy’s Band из Петербурга станут хедлайнерами Уральской ночи музыки

Организаторы Ural Music Night назвали одного из хедлайнеров фестиваля. Им станет петербургская группа Billys Band, ранее уже выступавшая на сцене Екатеринбурга.

"Романтик-джаз из Петербурга снова возвращается на фестивальную сцену! С момента нашей последней встречи группа претерпела изменения: партию

гитары теперь исполняет молодой и харизматичный Марс Ковалевский", - пишут организаторы.

Группа исполнит новые композиции в своем фирменном стиле.

Напомним, недавно организаторы Ural Music Night опубликовали шорт-лист музыкантов, которые выступят на фестивале в этом году. Музыка наполнит улицы Екатеринбурга уже 23 июня. Также исполнитель Ваня Дмитриенко, известный своей песней "Ты – Венера, Я – Юпитер", заявил в интервью с Накануне.RU о желании выступить в следующем году на Ural Music Night в Екатеринбурге.

Не обошлось и без грустных новостей. Группа "ЛСП", которая должна была выступить на Ural Music Night этим летом, не приедет. Однако, вместо них выступят Валерий Сюткин, Юлия Чичерина и Вадим Самойлов.