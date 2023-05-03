Путина не было в Кремле в момент атаки украинских беспилотников, - Песков

Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он сообщил, что военный парад на Красной площади 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА на Кремль. По словам Пескова, изменений планов нет, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба президента России сообщила, что Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя.

В Кремле расценивают атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ. "Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - добавили в пресс-службе.