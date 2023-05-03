03 Мая 2023
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Армия и ВПК Свердловская область Челябинская область Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба УВЗ

Раритетная техника УВЗ пройдет на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Петербурге

9 мая более 20 единиц раритетных танков и самоходных артиллерийских установок концерна "Уралвагонзавод" пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в Нижнем Тагиле в городском параде Победы примет участие танк Т-34-85 Уралвагонзавода. Танк сошел с конвейера Уральского танкового завода №183 (сейчас Уралвагонзавод) в 1945 году. Он не успел принять участие в боевых действиях, а остался на предприятии в память о трудовом подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны и стоит в музее бронетанковой техники УВЗ.

Машины завода-танкограда откроют Парад Победы в Челябинске. ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" подготовил к участию в нем три исторические машины: танк Т-34, танк ИС-3 и самоходную установку ИСУ-152. Завод бережно сохраняет машины вот уже больше полувека, а заводские испытатели очень внимательно ухаживают за техникой в течение года.

раритетная военная техника(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

В парке раритетов 61 БТРЗ на ходу 10 танков Т-34 и 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. И в соответствие со сложившейся традицией последних лет, часть из них примет участие в праздничном марше механизированной колонны по улицам Санкт-Петербурга.

"Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники – это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе. На мой взгляд, это еще и напоминание тем, кто сегодня вновь проверяет Россию на прочность, на излом. Победа будет за нами!", - отметил директор по особым поручениям концерна Игорь Мешков.

раритетная военная техника(2023)|Фото: пресс-служба УВЗ

Теги: УВЗ, техника, парады


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