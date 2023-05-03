Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю, – пресс-служба президента РФ

Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю, сообщила пресс-служба президента России.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле расценивают атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ.

"В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме.

Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - добавили в пресс-службе Кремля.

Между тем, в ряде Telegram-каналов появились видеокадры, на которых виден дым на территории Кремля. Съемка произведена ночью.

Канал "Соседи.Якиманка-Замоскворечье" пишет: "Хлопок по силе был похож на раскат грома, сообщили соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена".