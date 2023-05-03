В Москве запретили запускать беспилотники

В Москве с 3 мая вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Исключение сделано только для БПЛА, используемых по решениям органов власти.

Собянин пояснил, что решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

В последние дни участились атаки украинских беспилотников на российские регионы. В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос о том, защищены ли крупные российские города, в том числе Москва, от атак беспилотников.