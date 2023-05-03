03 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Инвестиции в модернизацию грузового терминала "Кутум" в Астрахани составят около 1,2 млрд рублей

До 2025 года ОАО «РЖД» планирует инвестировать около 1,2 млрд рублей в развитие грузового терминала Кутум в Астрахани.

Напомним, «Сухой порт» Кутум принимает и перерабатывает грузы, которые следуют по международному транспортному коридору «Север - Юг».

Как рассказал начальник Астраханского производственного участка Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Дмитрий Лушечкин, после масштабной модернизации объект станет перевалочным хабом, а его перерабатывающая способность увеличится вдвое и составит 500 тыс. тонн в год.

грузовой порт кутум, астрахань(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Для этого предстоит реконструировать площадку для переработки тяжеловесных грузов и контейнерную площадку, установить модульный склад, обновить перегрузочную технику и автоматизировать производственные процессы.

порт, астрахань, грузоперевозки, морские перевозки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский подчеркивает, что регион активно участвует в работе по развитию коридора «Север - Юг» и созданию портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ).

К концу следующего года планируется завершить строительство первой очереди ПОЭЗ в регионе. Выделено финансирование из федерального бюджета в объеме 2,5 млрд рублей. Определен якорный резидент, который обеспечит оснащение зоны портовым перегрузочным и складским оборудованием за счет частных средств.

В 2022 году был отмечен рост грузооборота через порты Астрахань и Оля почти на 15%. Общий грузооборот этих морских портов за январь-март текущего года составил 814 тыс. тонн. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - 172%.

Теги: ржд, астраханский порт, грузовой термина кутум, инвестиции, морские порты астрахани


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