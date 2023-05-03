Еще трое свердловских военных добились выплат за ранения через прокуратуру

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал еще о трех случаях, когда положенных выплат военнослужащим пришлось добиваться через прокуратуру.

Ситуации произошли с солдатами из Талицкого и Серовского района. Обратиться к депутату за помощью решили близкие военных.

"Обращались ко мне родные военнослужащих и сами участники СВО, кто ранение в бою получил, а положенную за него выплату – нет. Причина банальна: бюрократия и (или) разгильдяйство отдельных "ответственных" лиц в госпиталях и воен.частях", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

После выяснения всех обстоятельств, Иванов обратился в военную прокуратуру, которая в ходе проверки выявила ряд нарушений. Последние оперативно устранили, а виновных наказали, после чего солдаты получили положенные за ранения деньги.

"Решение таких проблем не всегда проходит гладко. Иногда сталкиваемся с истериками со стороны деятелей, по вине которых эти проблемы и возникают. Есть конкретный пример. Когда парень получит выплату за ранение, расскажу об этом подробнее. Уж больно там показательная история", - пообещал депутат.

Согласно указу президента № 98 от 5 марта 2022 года, любой участник СВО, в том числе и мобилизованный, при ранении получает 3 млн рублей. В случае смерти его семье выплатят 5 млн рублей.