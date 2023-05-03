03 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинске в молоке нашли антибиотик

В пробе молока в психоневрологическом интернате Челябинской области по результатам лабораторных исследований обнаружили антибиотик линкомицин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Производителем продукции является крупнейший молокопереработчик Челябинской области. Предприятие нарушило требования ГОСТа и три техрегламента.

27 апреля ведомство признало недействительной декларацию о соответствии ЕАЭС со сроком действия до 26 марта 2026 года на молоко питьевое пастеризованное данного производителя и приостановило регистрацию в ФГИС "Ветис.Паспорт" уполномоченного лица предприятия сроком на три месяца.

В марте региональное управление Россельхознадзора уже признало недействительными у данного предприятия девять деклараций о соответствии на отдельные разновидности творога, кефира, сметаны, молока и масла сливочного. Так, в твороге выявили жиры растительного происхождения (после отбора проб), в остальной продукции с помощью анализа электронных документов во ФГИС "Меркурий" установлено проведение не полном объеме обязательных лабораторных исследований.

Теги: молоко, антибиотик,


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