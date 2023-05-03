03 Мая 2023
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Общество В России
Фото:instagram.com/danilakozlovsky

Козловский не уезжал из России, - пресс-секретарь актера

Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию о том, что актер якобы уехал из России.

"Никто никуда не уехал", - сказал РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский.

В конце апреля стало известно, что Козловский подал в суд на общественника Виталия Бородина и агентство ТАСС. Ранее Бородин обратился к главе МВД с просьбой проверить Козловского на экстремизм, а ТАСС опубликовал об этом новость.

Бородин является главой "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией". Он в своем заявлении утверждал, что Козловский осудил спецоперацию, переехал в США и призывает к экстремизму. Актер же сообщил, что таких заявлений не делал, в США ездил повидать дочь, к экстремизму не призывал.

Теги: данила козловский, пресс-секретарь, россия


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