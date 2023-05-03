Козловский не уезжал из России, - пресс-секретарь актера

Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию о том, что актер якобы уехал из России.

"Никто никуда не уехал", - сказал РИА Новости пресс-секретарь артиста Егор Козловский.

В конце апреля стало известно, что Козловский подал в суд на общественника Виталия Бородина и агентство ТАСС. Ранее Бородин обратился к главе МВД с просьбой проверить Козловского на экстремизм, а ТАСС опубликовал об этом новость.

Бородин является главой "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией". Он в своем заявлении утверждал, что Козловский осудил спецоперацию, переехал в США и призывает к экстремизму. Актер же сообщил, что таких заявлений не делал, в США ездил повидать дочь, к экстремизму не призывал.