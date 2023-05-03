Папа Франциск встретился с главой отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Пара Римский Франциск встретился с руководителем отдела внешний церковных связей Московского Патриархата митрополитом Антонием, который в числе почетных гостей присутствовал на Общей аудиенции, прошедшей на площади святого Петра.

Франциск поздравил владыку Антония с продолжающимися пасхальными днями. Митрополит Антоний от имени патриарха Кирилла передал Понтифику слова поздравления по случаю праздника Пасхи и отмечаемого в этом году десятилетия его служения на римском престоле. Собеседники также обменялись памятными подарками, сообщает отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.

Издание Vatican news уточняет, что Папа подарил митрополиту медаль понтификата, а в ответ получил панагию в шкатулке.