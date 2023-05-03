03 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В центре Челябинска закроют движение транспорта из-за репетиции парада Победы

В Челябинске из-за репетиции торжественного построения войск Челябинского гарнизона будет закрыто движение транспорта в центре города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Движение будет закрыто с 15 до 19 часов на проспекте Ленина от улицы Красной до Свободы, на улице Воровского от Тимирязева до Ленина, на улице Тимирязева от Цвиллинга до Елькина, на улице Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса и на улице Елькина от Тимирязева до Воровского.

В мэрии уточнили, что о работе общественного транспорта на этот период будет сообщено дополнительно.

Теги: репетиция, парад Победы, транспорт,


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