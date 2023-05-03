Игорь Бабушкин работает на площадке Кавказской инвестиционной выставки

Сегодня губернатор Астраханской области участвует в Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах. Задача этой новой площадки - помочь в организации взаимодействия государства и бизнеса с целью развития инвестиционного потенциала российских регионов.

"Для Астраханской области главной дискуссионной площадкой стал круглый стол, посвященный развитию международного транспортного коридора «Север – Юг», который сейчас приобрел стратегическое значение для России. Об этом неоднократно говорил Президент РФ. В контексте МТК «Север-Юг» Владимир Владимирович отдельное внимание уделяет транспортному узлу Астраханской области как ключевому участку коридора", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, несмотря на геополитические события, объём перевалки грузов в астраханских портах показывает стабильный рост. По итогам 2022 года грузооборот достиг 3 млн тонн. В первом квартале 2023 он составил уже более 800 тысяч тонн – рост 172% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, в 4 раза выросла перевалка контейнеров.

Для развития коридора «Север – Юг» в регионе сформирован Каспийский кластер, куда входит портовая особая экономическая зона. Сейчас здесь идет строительство новых терминалов, в том числе контейнерного. Запуск первой очереди намечен на 2024 год.

Увеличение грузоперевалок требует строительства нового флота.

"Наши корабелы первыми в России начнут строить уникальные сухогрузы-контейнеровозы проекта 00108. Серию из четырех таких судов в ближайшее время планируют заложить на площадке «Лотос», - отметил глава Астраханской области.

Власти региона считает приоритетной задачей при использовании потенциала МТК «Север-Юг» – обеспечить быстрый и безопасный экспорт отечественной продукции на мировой рынок, а также качественную и оперативную обработку необходимого России импорта.