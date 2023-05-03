Инстасамка улетела в Дубай после блокировки ее счетов

Рэп-исполнительница и популярный блогер Инстасамка (она же Дарья Зотеева) улетела в Дубай после новостей об аресте ее счетов, передает Mash. Девушка опубликовала в соцсетях кадры из самолета. Также сообщается об отмене ближайшего концерта артистки, который должен был состояться в столичном клубе – "по независящим от площадки обстоятельствам".

Между тем, RTVi со ссылкой на сервис Госуслуг по проверке задолженностей сообщает, что у Инстасамки есть долг перед налоговой службой в 687 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что счета девушки заблокировала Федеральная налоговая служба, но официального подтверждения этой информации не было. Лишь СМИ сообщали, что Инстасамка, возможно, попадет под начавшиеся проверки блогеров на предмет ухода от налогов и отмывания денег.