03 Мая 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

225 кандидатов подали заявление на службу по контракту в период работы мобильного пункта в северных муниципалитетах Астраханской области

В северных муниципалитетах Астраханской области мобильный пункт отбора на контрактную службу завершил работу, которая продолжалась около двух недель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Сначала его развернули в Черноярском, Енотаевском, Харабалинском районах, затем в городах Знаменск и Ахтубинск. В последних двух муниципальных образованиях пункт отбора посетили более 200 человек.

«Привлечь внимание порядка 150 астраханцев в Знаменске удалось благодаря тому, что пункт был развёрнут в день города. С каждым неравнодушным жителем мы провели подробную консультацию», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Дмитрий Чаплиев.

За три недели работы мобильного пункта в муниципальных образованиях заявление написали 225 неравнодушных кандидатов, всего же с начала марта в регионе оставили заявки около 500 человек.

По вопросам контрактной службы жители региона могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военкоматы по месту учёта, а также по телефону: 8(8512)51-19-18.

Теги: мобильный пункт отбора на службу по контракту, сво, консультации


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