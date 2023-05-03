Под Тюменью из-за природного пожара ввели реверсивное движение. Огонь подобрался к дачам

Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе поселка Верхний Бор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

"Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС", - сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, после возгорания огонь охватил хозяйственные постройки СНТ "Надежда". На месте пока работают девять единиц техники и 30 человек личного состава. Распространение огня остановлено.